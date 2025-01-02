Минобороны презентовало FPV дроны, управляемые через оптоволокно

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Министерство обороны Украины показало военным и потенциальным будущим операторам FPV дроны, управляемые через волоконно-оптический кабель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины и Главное управление оборонных инноваций.

"Ряд отечественных производителей представил более десятка моделей дронов, некоторые из которых способны нести до 3 кг полезной нагрузки. За демонстрационными полетами непосредственно наблюдали опытные операторы БпЛА - потенциальные пользователи новейшей технологии на поле боя".

Как сказал во время презентации начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко большинство беспилотников, представленных на показе, уже находятся на завершающем этапе кодификации и в ближайшее время будут поставляться для нужд Сил обороны Украины. По его словам, БпЛа будет устойчивым к РЭБ.

Напомним:

Украинское оборонное ведомство накануне Нового года кодифицировало и допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик", который может следить за врагом днем и ночью.

Министерство обороны Украины в декабре кодифицировало и разрешило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".