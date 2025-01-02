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Российские войска разрушили желто-голубую стелу на въезде в Покровск

Российские войска разрушили желто-голубую стелу на въезде в Покровск
Фото: Facebook / Павел Вышебаба

2 января армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Покровску Донецкой области, в результате атаки была разрушена желто-голубая стела с названием города, расположенная на въезде, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Покровская городская военная администрация, военнослужащий 68 бригады ВСУ Павел Вышебаба.

"Утро для Покровска началось с очередной атаки врага. Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадала городская инфраструктура. Одним из последствий разрушений стала стела на въезде в город - взрыв повредил конструкцию, и одну из ее букв отбросило к дороге".

Украинский военный, связист Павел Вышебаба рассказал, что увидел разрушенную стелу, когда ехал на задание. Букву "П" с надписи "Покровск" отбросило к дороге.

Военный решил забрать ее и положил в багажник, поскольку считает, что такие символы должны войти в будущий музей российско-украинской войны как артефакты.

"Такие обломки истории, на мой взгляд, принадлежат украинской нации, и их нельзя выставлять на аукцион. Слишком большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым".

Предыстория:

  • Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 8 декабря предположили, что Кремль, вероятно, продолжит попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
  • Из-за российского вторжения и обострения ситуации Покровск остался без газоснабжения.
  • 2 января спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что российские оккупационные войска не идут в лобовой штурм на Покровск Донецкой области, а пытаются обойти и окружить город.

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