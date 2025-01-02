ВСУ контролируют почти весь Часов Яр, оккупанты пытаются перейти канал – спикер

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Ситуация в Часовом Яру остается стабильной, враг пытается перейти канал Северский Донецк-Донбасс и снизил интенсивность попыток захватить комбинат огнеупорных материалов. Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

"Там все достаточно стабильно в плане интенсивности. Россияне зацепились по каналу, в пригороде по каналу Северский Донецк-Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки, а россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, пытаются атаковать уже известен комбинат огнеупорных материалов" , - рассказал спикер, добавив, что враг в последние дни снизил интенсивность попыток зайти на этот комбинат.

По мнению Трегубова, интенсивность боев хоть и не спадает, однако возможности врага на этом участке фронта несколько ограничены.

Отвечая на вопрос о ситуации на Торецком направлении, спикер сообщил:

"Очень тяжелые городские бои уже несколько недель, и я бы сказал, что фактически сейчас враг там завяз и пытается хоть как-то выйти из этой ситуации, хотя она очень сложна и для наших воинов и для врага. Это сложные городские бои, это сложные бои в плотной застройке, там всегда есть жертвы с обеих сторон".

Карта: DeepState

По словам Трегубова, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" Силы обороны за сутки уничтожили 1029 окупантов, 4 танка, 12 бронемашин и другое вооружение и технику врага.