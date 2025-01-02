ВСУ контролируют почти весь Часов Яр, оккупанты пытаются перейти канал – спикер
Ситуация в Часовом Яру остается стабильной, враг пытается перейти канал Северский Донецк-Донбасс и снизил интенсивность попыток захватить комбинат огнеупорных материалов. Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.
"Там все достаточно стабильно в плане интенсивности. Россияне зацепились по каналу, в пригороде по каналу Северский Донецк-Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки, а россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, пытаются атаковать уже известен комбинат огнеупорных материалов", - рассказал спикер, добавив, что враг в последние дни снизил интенсивность попыток зайти на этот комбинат.
По мнению Трегубова, интенсивность боев хоть и не спадает, однако возможности врага на этом участке фронта несколько ограничены.
Отвечая на вопрос о ситуации на Торецком направлении, спикер сообщил:
"Очень тяжелые городские бои уже несколько недель, и я бы сказал, что фактически сейчас враг там завяз и пытается хоть как-то выйти из этой ситуации, хотя она очень сложна и для наших воинов и для врага. Это сложные городские бои, это сложные бои в плотной застройке, там всегда есть жертвы с обеих сторон".
По словам Трегубова, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" Силы обороны за сутки уничтожили 1029 окупантов, 4 танка, 12 бронемашин и другое вооружение и технику врага.
"За вчера россияне потеряли 1029 человек личного состава, 4 танка, 12 бронемашин, 6 пушек и минометов, одно противотанковое средство, 33 единицы автомобильной техники, 17 единиц специальной техники, 6 средств РЭБ, 127 укрытий разного уровня, 2 пункта управления БПЛА складов боеприпасов", - сообщил спикер, добавив, что традиционно потери врага наибольшие на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.