Оккупанты на лодках пытаются переправиться через Оскол на Харьковщине – ВСУ

Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Владимир Черняк в эфире телемарафона отметил, что российские войска с помощью резиновых лодок пытаются переправиться на правый берег реки Оскол в Харьковской области, сообщает Зеркало недели.

"Противник не оставит попыток форсировать реку, потому что для них это очень важный шаг", - подчеркнул он.

Военный указал, что небольшие российские группы на лодках будут постоянно повторять свои попытки переправиться через эту реку. Однако, по его словам, украинские защитники осуществляют круглосуточное наблюдение над этим водным препятствием, чтобы оккупанты не смогли проводить какие-либо действия в этом районе.