Зеленский присвоил ряду военных звание Героя Украины

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о присвоении девяти военным Вооруженных сил Украины звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Соответствующие указы от 2 января появились на сайте главы государства, сообщает Зеркало недели.

Почетные звания присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу". При этом большинство из них присвоено посмертно.

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Хелемскому Леониду Владимировичу – сержанту (посмертно)

Волощуку Сергею Сергеевичу - младшему сержанту (посмертно)

Солоданюку Алексею Юрьевичу - старшему лейтенанту (посмертно)

Колодезному Андрею Олеговичу - младшему сержанту (посмертно)

Линийчуку Андрею Андреевичу - сержанту (посмертно)

Керничному Геннадию Руслановичу - сержанту (посмертно)

Горину Евгению Александровичу - старшему солдату (посмертно)

Язловецкому Павлу Александровичу – старшему лейтенанту

Кондратевичу Игорю Николаевичу — старшему лейтенанту.

Напомним, что с мая 2023 представление о присвоении звания Герой Украины сначала рассматривает экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте. Ее создали из-за большого количества обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному защитнику звания Герой Украины.