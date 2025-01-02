Зеленский присвоил ряду военных звание Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о присвоении девяти военным Вооруженных сил Украины звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Соответствующие указы от 2 января появились на сайте главы государства, сообщает Зеркало недели.
Почетные звания присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу". При этом большинство из них присвоено посмертно.
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
- Хелемскому Леониду Владимировичу – сержанту (посмертно)
- Волощуку Сергею Сергеевичу - младшему сержанту (посмертно)
- Солоданюку Алексею Юрьевичу - старшему лейтенанту (посмертно)
- Колодезному Андрею Олеговичу - младшему сержанту (посмертно)
- Линийчуку Андрею Андреевичу - сержанту (посмертно)
- Керничному Геннадию Руслановичу - сержанту (посмертно)
- Горину Евгению Александровичу - старшему солдату (посмертно)
- Язловецкому Павлу Александровичу – старшему лейтенанту
- Кондратевичу Игорю Николаевичу — старшему лейтенанту.
Напомним, что с мая 2023 представление о присвоении звания Герой Украины сначала рассматривает экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте. Ее создали из-за большого количества обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному защитнику звания Герой Украины.