Ученые назвали болезнь, которая может стать самой большой угрозой в 2025 году

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COVID-19 появился внезапно, быстро распространился и унес миллионы жизней по всему миру. С тех пор многие люди беспокоятся о появлении следующей большой инфекционной болезни в мире, сообщает Украинская правда.

На фоне отсупа COVID-19 внимание медицинских специалистов приковано к трем главным инфекциям: малярии (паразит), ВИЧ (вирус) и туберкулезу (бактерия), которые ежегодно уносят около 2 миллионов жизней.

В списке наиболее опасных патогенов особое место занимают те, которые проявляют устойчивость к антибиотикам и антивирусным средствам.

Ученые считают, что в 2025 году одной из самых больших угроз для здоровья человечества и экономики может стать птичий грипп подтипа H5N1, пишет Conversation.

Птичий грипп широко распространен среди диких и домашних птиц, а в последнее время случаи заражения фиксируют даже среди крупного рогатого скота в некоторых штатах США и лошадей в Монголии.

В США зафиксировали 61 случай заражения людей в 2025 году – это значительно превышает предыдущий уровень заболеваний. Значительная часть случаев связана с контактом сельскохозяйственных работников с больными животными или употреблением сырого молока.

Пока что вирус H5N1 не передается от человека к человеку, и это существенно снижает риск пандемии. Однако исследования показывают возможность мутаций, которые, вероятно, сделают вирус способным передаваться между людьми – это может запустить новую пандемию.

Правительства разных стран разрабатывают планы подготовки к возможной пандемии, например, уже закупила 5 миллионов доз вакцины против H5N1, которая может обеспечить защиту от птичьего гриппа в случае угрозы его распространения в 2025 году.

Даже без передачи от человека к человеку птичий грипп может иметь серьезные последствия для животноводства и экономики. Рост числа заболевших животных может привести к проблемам с обеспечением продовольствия и гуманитарных вызовов.