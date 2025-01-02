В Приднестровье все промышленные предприятия остановили работу
В непризнанном Приднестровье полностью остановили работу промышленные предприятия. Все из-за отсутствия газа. Об этом заявил так называемый министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, все промышленные предприятия остановили работу. Работают только продовольственные.
Оболоник отметил, что сейчас "ситуация управляемая и прогнозируемая", но если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься.
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.