В Приднестровье все промышленные предприятия остановили работу

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В непризнанном Приднестровье полностью остановили работу промышленные предприятия. Все из-за отсутствия газа.﻿ Об этом заявил так называемый министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, все промышленные предприятия остановили работу. Работают только продовольственные.

Оболоник отметил, что сейчас "ситуация управляемая и прогнозируемая", но если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься.

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.