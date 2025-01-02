Плетенчук рассказал о состоянии военной логистики окупантов в Черном море

Переброска военной техники и личного состава россиян на паромах и через Керченский мост значительно уменьшена, а инструментов для улучшения логистики в Черном море осталось мало. Об этом в телеэфире заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

«Что касается военной логистики, на самом деле там уже вопрос не в маршрутах, там вопрос в инструментах, а их осталось мало. Вы знаете, что большие достаточные корабли год назад потеряли 2 единицы. Последний это был «Цезарь Куников», перед тем «Новочеркасск» буквально перед новым годом год назад, после этого они потеряли так же и большие паромы, перевозившие железнодорожные вагоны.

Это была столь серьезная для них логистическая веточка – тянули они горючее, тянули технику, потому что эти паромы имеют большую емкость, там было и по 25 вагонов, и по 50. После этого фактически у них остались лишь обычные автомобильные паромы. Они тоже их используют для того, чтобы вместе с гражданскими перебрасывать в перемешку и военную технику какую-нибудь, и военный персонал, однако это уже другой совершенно объем перевозок, поэтому фактически военно-морская логистика именно морем у россиян фактически прервана и прервана она благодаря усилиям Сил обороны Украины» , - рассказал Плетенчук.

Он подтвердил, что российские оккупанты до сих пор используют Керченский мост, однако в полном объеме использовать железную дорогу по нему они тоже не могут.