Украина намерена восстановить дипломатические отношения с Сирией - Зеленский

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Украина планирует восстановить дипломатические отношения с Сирией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

«В этом году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам, в частности Сирию. Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях» , — отметил президент после доклада украинской делегации о визите в страну.

Кроме этого, он заявил, что Украина будет увеличивать торговлю с Ливаном, а также вести активную политику в отношении Африки.

«…Будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 миллионов долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое. Будет также в 25-м году больше активности и в работе с Африкой… Я поручил министру иностранных дел готовить некоторые конкретные наши договоренности со странами Африки», — сообщил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии и настроит программу Зерно из Украины для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать.