Срок подготовки пилотов на F-16 сократили почти на три месяца - Минобороны

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Срок подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 удалось сократить почти на три месяца. Это позволило обеспечить оперативное преимущество в воздухе.﻿ Об этом рассказал заместитель главы Министерства обороны Сергей Мельник, сообщает Армия Информ.

По его словам, в рамках программы НАТО Defence Education Enhancement Programme (DEEP) особое внимание было уделено подготовке пилотов сил обороны.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет снизить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе" , – сообщил он.

По программе DEEP завершило обучение уже около 15 тыс. украинских военнослужащих, добавил Мельник.