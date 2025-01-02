ЕБРР решил закупить газовые электростанции для Укрнафты на собственной торговой площадке

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Европейский банк реконструкции и развития начал на собственной электронной платформе процедуры закупок газовых электростанций в рамках кредитного и донорского соглашения с ПАО Укрнафта, сообщает Новое время.

Открытый конкурс будет проведен в один этап. Заявки от поставщиков будут приниматься до 27 января, сообщили в Укрнафте.

«Сейчас объявлены две закупки. Первая — на поставку газопоршневых электростанций и когенерационных установок для трех объектов. Это крупные станции. Общая установленная электрическая мощность — около 70 МВт. Вторая закупка объявлена на поставку электростанций с газовыми двигателями в контейнерах. Фактически — это модульные установки, которые можно перемещать в зависимости от потребностей. Общая мощность электроэнергии — около 56 МВт. Также в обоих лотах закупают основное вспомогательное оборудование и сопутствующие услуги» , — рассказал директор Укрнафты Сергей Корецкий.

По его словам, закупка через платформу ЕБРР означает, что «будут соблюдены самые высокие стандарты конкурсного отбора, прозрачности и добропорядочности».

Корецкий добавил, что речь идет о первом этапе реализации проектов распределенной генерации в Укрнафте. После закупки оборудования начнутся процедуры по закупке услуг подрядчиков, которые будут проводить все необходимые строительно-монтажные работы.

Проект финансируется за счет займа ЕБРР, софинансируется с привлечением инвестиционных грантов от Нидерландов, США и Королевства Норвегии, а также специального гранта технического сотрудничества.

Как сообщалось, 11 июня 2024 года во время выступления на церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

В ответ экс-советник министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль отметила, что это заявление Зеленского невозможно реализовать.

В конце декабря-2024 Минэнерго отчиталось, что по состоянию на конец года в Украине подключено 967 МВт распределенной газовой генерации, из которых 835 МВт введено в эксплуатацию именно в 2024-м.

Народный депутат Ярослав Железняк опроверг правдивость этих данных и заявил, что в лучшем случае речь идет о 300 МВт газовой генерации.