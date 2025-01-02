Остановка транзита газа ослабила влияние Путина на ЕС - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что решение о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию лишило Кремль одного из последних рычагов давления на европейские страны. Со ссылкой на Сибигу в соцсетях, сообщает Европейская правда.
Глава МИД Украины убежден, что прекращение поставок российского газа через территорию Украины уменьшит возможности России влиять на Европу и использовать энергию как оружие.
"Украина не просто перекрыла транзит российского газа. Мы лишили Путина одного из последних рычагов влияния на Европу и возможностей использования энергии как оружия", – подчеркнул он.
Андрей Сибига также добавил, что "Европа и мир будут безопаснее без российского газа, нефти и других зависимостей, а также без самой России".