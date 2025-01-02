Польский дипломат объяснил, почему в его стране настаивают на эксгумации жертв Волыни

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Польша на протяжении длительного времени настаивает на эксгумации жертв Волынской трагедии, поскольку полякам важно по-христиански похоронить умерших родственников, Такое объяснение в интервью дал временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич, сообщает Зеркало недели.

«Эксгумация — это вопрос человечности, потому что каждый имеет право найти своих близких, похоронить их достойно, поставив крест и написав на нем имя, даты рождения и смерти. …Для поляков очень важно найти и похоронить умерших родственников. Для нас главным было донести до Украины понимание, насколько важен элемент захоронения в польской культуре» , - заявил дипломат.

Он отметил, что долгое время препятствием было именно украинское право, требующее от иностранных граждан пройти достаточно сложную процедуру из 19 пунктов, чтобы получить соответствующее разрешение.

«Это было сложно, и кто-либо мог растеряться от такой бюрократии. Также случались ситуации, когда местное самоуправление недостаточно контактировало с центральными властями» , - добавил Лукасевич.

По словам главы миссии, сейчас есть определенный прогресс в решении исторических вопросов между странами. И хотя сейчас рано говорить о каком-то переломе, но прогресс происходит. В частности, в Польше ожидают, что весной-летом смогут начать эксгумационные работы.

При этом он отметил, что вопрос обустройством мест памяти, которое поднимает украинская сторона, это уже вопрос на уровне министерств культуры и исторических ведомств, поэтому важно разделили эти два вопроса в диалоге.

«Собственно, ЕС является платформой, которая помогает найти общий язык французам и немцам, полякам и немцам. Мы поляки и украинцы ничем не отличаемся, скажем, от немцев и французов. Мы между собой даже ближе. Поэтому ЕС поможет и нам найти общий язык и решить исторические вопросы» , - подытожил Лукасевич.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что поддержка Польшей вступления Украины в Европейский Союз невозможна без решения вопроса «Волынской трагедии». Проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии планируется начать в 2025 году.