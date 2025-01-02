Зеленский утвердил закон об увольнении военных при потере неполнородных родственников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнослужащим увольняться со службы во время военного положения в случае гибели или пропажи без вести их неполнородных братьев или сестер.﻿ Со ссылкой на сайт Верховной Рады, пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

Законопроект, предусматривающий изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", был принят Верховной Радой 20 ноября 2024 года. Внесенные поправки направлены на уравнивание прав военных, потерявших полнородных и неполнородных родственников.

Ранее такое право имели только те военные, чьи полнородные братья или сестры погибли или пропали без вести. Неполнородные родственники (те, которые имеют только одного общего отца или мать) не учитывались, что создавало неравенство в правовом статусе военнослужащих.

В пояснительной записке к законопроекту №11531 отмечается, что, согласно Семейному кодексу Украины, как полнородные, так и неполнородные братья и сестры признаются родными, а степень их родства не зависит от количества общих кровных родственников.

Напомним, военнослужащие, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеют законодательную возможность быть уволенными со службы. РБК-Украина вместе с адвокатом разбиралось в основных аспектах этого процесса.

Также мы писали, что контракт с военнослужащими, которые завершили подготовку как офицеры запаса, заключается на период от 2 до 5 лет. Для других лиц офицерского состава предусмотрен срок службы по контракту от 1 до 5 лет. В определенных случаях военные могут расторгнуть контракт досрочно.