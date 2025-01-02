В ЕС рассказали, чем заменят российский газ после остановки транзита

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После того как Украина остановила транзит газа из России в Европу, поставки газа в государства Европейского Союза были обеспечены альтернативными маршрутами через Германию и Италию, а также путем отбора газа из хранилищ.﻿ Об этом шла речь на внеочередном заседании Координационной группы ЕС по газовым вопросам. Со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Европейская газовая инфраструктура позволила заменить российский газ, который поставлялся через Украину, газом из газопроводов Германии и Италии, а также из европейских газовых хранилищ, сообщили в Еврокомиссии.

"Поставка газа была обеспечена альтернативными маршрутами (Германия, Италия) и за счет отбора газа из хранилищ. Европейская газовая инфраструктура является гибкой и способна принимать газ нероссийского происхождения" , – говорится в сообщении.

Таким образом, Еврокомиссия констатировала отсутствие проблем с поставками газа в 2025 году.

"31 декабря 2024 года истек срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину. На внеочередном заседании Координационной группы по вопросам газа, Европейская Комиссия и государства-члены из Центральной и Восточной Европы подвели итоги ситуации... Благодаря эффективной подготовительной работе и координации, в регионе и за его пределами не существует никаких опасений относительно безопасности поставок" , – рассказали европейские чиновники.

Энергетическая безопасность ЕС также была усилена "новыми значительными мощностями по импорту сжиженного газа с 2022 года", сообщили в Еврокомиссии.В частности, показатель хранения газа в хранилищах ЕС сейчас находится на уровне 72%, что несколько выше, чем средний показатель для этого времени года – 69%.

"Комиссия осуществляет регулярный мониторинг и поддерживает связь с государствами-членами и участниками рынка, чтобы обеспечить безопасность поставок в наиболее пострадавшие государства-члены и избежать спекуляций" , – отмечается в сообщении.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, и дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также писал письма лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.