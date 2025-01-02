В оккупированном Крыму обнаружили новые участки загрязнения нефтепродуктами

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Во временно оккупированном Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе. Загрязнение длиной 1,8 и 2,1 км. Со ссылкой на МЧС России, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Во время мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности длиной 1,8 км. В Ленинском районе возле озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км" , - говорится в сообщении.

По данным российского МЧС, к ликвидации последствий экологической катастрофы привлечено около 150 человек и 48 единиц техники. Специалисты очищают зону и вывозят грунт.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Мазут может достичь Азовского моря.