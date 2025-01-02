Ляшко рассказал, как в Украине проходит реформирование МСЭК

В 209 учреждениях здравоохранения создано более тысячи экспертных команд, в которых работают более 4,5 тысячи врачей. Об этом во время визита в Тернопольскую область заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"В 209 заведениях здравоохранения создано более тысячи экспертных команд, в которых работают более 4, 5 тысяч врачей. Но это процесс постоянный. Команды в дальнейшем будут создаваться. Наша ключевая задача сделать так, чтобы срок рассмотрения дела был не более 30 дней" , – отметил Ляшко.

За каждую созданную команду заведение будет получать средства от Программы медицинских гарантий. Министр отметил, что уже со второго квартала Минздрав будет оценивать нагрузку на команды, и от этого будут рассчитывать финансирование для учреждений здравоохранения, чтобы оплатить работу врачей, которые в рабочее время становятся еще и экспертами и проводят оценку функционирования человека.

В частности, на Тернопольщине Ляшко осмотрел, как работает экспертная команда по оценке функционирования человека в областном онкоцентре.