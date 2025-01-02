Фицо теперь начал шантажировать Украину сокращением помощи беженцам

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Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам. Так она "ответит" на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию﻿, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Со ссылкой на Dennik N, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Фицо признал, что после прекращения поставок российского газа через Украину угроз для словацких домохозяйств нет. Но, по словам премьера, его страна теряет доходы в размере полмиллиарда евро в год от транзита газа.

Глава правительства Словакии подтвердил слухи в СМИ, что представители словацкого правительства встретятся с представителями Украины и Еврокомиссии во вторник, 7 января, чтобы обсудить остановку транзита. По его словам, Словакия захотела переговоров в Брюсселе, поскольку Украина "имела наглость" пожаловаться на рассмотрение Братиславой ответных мер.

После этого Фицо хочет созвать коалиционный совет и правительство.

"От имени Smer (правящей партии - ред.) я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительном сокращении поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики" , - заявил Фицо.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо уже неоднократно жаловался на решение Украины остановить транзит российского газа. Он попытался переубедить Украину, чтобы поставки продолжились, но Киев отказался.

После этого Фицо начал угрожать, что его страна прекратит экспорт электроэнергии в Украину. Такое заявление он сделал в условиях, когда украинская энергосистема сильно повреждена в результате атак россиян, и подача электроэнергии в дома мирных граждан зависит, в том числе, от импорта.

Комментируя такие угрозы главы словацкого правительства, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо мог получить поручение от российского диктатора Владимира Путина.