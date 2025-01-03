Глава Евросовета: Украина должна оставаться главным приоритетом ЕС

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Украина должна оставаться главным приоритетом Евросоюза. Поддержку украинского народа необходимо продолжать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление главы Евросовета Антониу Кошты на церемонии открытия польского председательства в ЕС.

Кошту напомнил, что девиз польского председательства - "безопасность, Европа". И сейчас Евросоюзу необходимо вновь укрепить свою безопасность, чтобы обеспечить мир в Европе.

"Поэтому Украина должна оставаться нашим главным приоритетом. В этом году мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо для достижения всеобъемлющей победы, справедливого и прочного мира. Международное право должно восторжествовать ради свободы украинского народа и нашей общей безопасности" , - отметил Кошта.

По его словам, оборона в ЕС должна рассматриваться как стратегический приоритет. Блоку нужно стать сильнее, эффективнее, устойчивее, а также работать на благо сильного трансатлантического партнерства и сотрудничества с НАТО.

"Именно поэтому я призвал провести в начале февраля неформальную встречу европейских лидеров, посвященную теме обороны. Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Британии присоединятся к нам на часть встречи" , - добавил он.

Председательство Польши в ЕС

Напомним, с 1 января началось председательство Польши в ЕС. Она сменила Венгрию.

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина ожидает, что во время председательства Польши будут предложены инициативы по усилению помощи украинским защитникам.

При этом, по словам министра, в Киеве рассчитывают на усиление санкций против России.