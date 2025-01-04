Атака на Киев 1 января: спасатели завершили разбор завалов на Печерске

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В пятницу вечером спасатели сообщили о завершении разбора завалов жилого дома в Печерском районе Киева, произошедших в результате атаки россиян 1 января, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС.

Из-за вражеского удара в Печерском районе погибли 2 человека, еще 4 пострадали. Чрезвычайники спасли 4 человека.

"В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры.

В ходе работ сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.

К ликвидации последствий привлекались 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС".

Что предшествовало: Представитель главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров 2 января сообщил, что спасательные работы в жилом доме в Печерском районе Киева, пострадавшем в результате падения обломков вражеского БПЛА 1 января, уже завершены, проводятся аварийно-восстановительные работы.

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