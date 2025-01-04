Атака на Киев 1 января: спасатели завершили разбор завалов на Печерске
В пятницу вечером спасатели сообщили о завершении разбора завалов жилого дома в Печерском районе Киева, произошедших в результате атаки россиян 1 января, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГСЧС.
Из-за вражеского удара в Печерском районе погибли 2 человека, еще 4 пострадали. Чрезвычайники спасли 4 человека.
"В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры.
В ходе работ сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.
К ликвидации последствий привлекались 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС".
Что предшествовало: Представитель главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров 2 января сообщил, что спасательные работы в жилом доме в Печерском районе Киева, пострадавшем в результате падения обломков вражеского БПЛА 1 января, уже завершены, проводятся аварийно-восстановительные работы.
Предыстория:
- 1 января утром в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар. Под завалами дома спасатели нашли тело женщины, еще 7 человек пострадали.
- Позже стало известно, что в результате утренней атаки вражеских БпЛА на Киев погибли супруги ученых - Игорь Зима и Олеся Сокур.
- По словам президента Владимира Зеленского, "Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине".