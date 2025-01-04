ISW: Кремль не хочет менять условия для прекращения войны

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что власти России умышленно искажают законодательство Украины и Конституцию Украины относительно выборов в условиях военного положения, а также не намерены уступать условия для прекращения войны, которые не изменились с 2021 года, сообщает Украинская правда.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что украинская Конституция и украинское законодательство запрещают Украине проводить президентские и парламентские выборы во время военного положения.

Зеленский заявил, что украинская власть сможет рассмотреть вопрос об отмене военного положения, когда "горячая фаза" войны завершится, и когда Украина займет "сильную позицию" с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

Аналитики напоминают, что закон Украины "О правовом режиме военного положения", принятый в 2000 году, предусматривает, что украинская власть может прекратить военное положение "при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

"Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно использовали умышленное неправильное толкование украинского законодательства и Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины после того, как Украина, следуя закону и Конституции, не провела выборы в условиях военного положения в 2024 году".

В отчете добавляют, что украинская власть юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает войну против Украины.

Эксперты добавляют, что Зеленский очертил условия, которые необходимо выполнить, чтобы заставить Россию согласиться на "справедливый мир".

Среди прочего он заявил, что Украина не может достичь справедливого мира с небольшой армией, в "40 000 или 50 000 солдат" с отсылкой на первоначальное требование правителя России Владимира Путина во время российско-украинских переговоров в Стамбуле весной 2022 года, чтобы Украина демилитаризовалась и удерживала только силы численностью примерно 50 000 человек.

"Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно выдвигали условия прекращения войны, которые равны полной капитуляции Украины, включая устранение законной украинской власти и демилитаризацию Украины.

Эти требования не изменились с 2021 года".

Ключевые выводы ISW за 3 января: