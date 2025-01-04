Axios: США намерены продать Израилю оружия на 8 млрд долларов

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

По данным Axios, Государственный департамент "неофициально" сообщил Конгрессу о предложенной сделке с Израилем на сумму 8 миллиардов долларов, которая будет включать боеприпасы для истребителей и ударных вертолетов, а также артиллерийские снаряды, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что это, вероятно, будет последняя продажа оружия Израилю, одобренная администрацией президента США Джо Байдена.

О сделке говорится на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его сторонников о том, что Байден наложил на Израиль молчаливое "эмбарго на поставки оружия".

Некоторые демократы настаивали на том, чтобы администрация поставила продажу оружия Израилю в зависимость от того, как Израиль ведет военные действия, и как решается гуманитарная ситуация в Газе, но Байден отказался это сделать.

По словам источников, это соглашение является долгосрочным. Часть производства и поставки боеприпасов можно будет осуществить за счет имеющихся у США запасов, но для доставки большей части понадобится один или более лет.

Кроме того, источники сообщили, что продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената, включает:

ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотники;

артиллерийские снаряды;

ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;

управляемые авиабомбы малого диаметра, комплекты JDAM для преобразования неуправляемых бомб в высокоточные, боевые части весом 500 фунтов и запалы для бомб.

Источник, знакомый с соглашением о продаже оружия, сообщил, что Госдеп заявил Конгрессу, что сделка направлена на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны".

Прямая речь официального представителя США:

"Президент четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его марионеток. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для защиты Израиля".

Что предшествовало:

Соединенные Штаты осенью заявили Израилю, что в течение следующего месяца он должен принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Газе или столкнуться с возможными ограничениями американской военной помощи, заявили американские официальные лица.