В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Враг продолжает бросать в бой пехоту с минимальным применением бронетехники, сообщает Деловая столица.
О потерях кафиров утром 4 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 794 760 (+1510) человек
- танков ‒ 9679 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23)
- артиллерийских систем ‒ 21578 (+23)
- РСЗО ‒ 1257 (0)
- средства ПВО ‒ 1032 (0)
- самолетов ‒ 369 (0)
- вертолетов ‒ 331 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21356 (+107)
- крылатые ракеты ‒ 3006 (+3)
- корабли/катера ‒ 28 (0)
- подлодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 32843 (+73)
- специальная техника ‒ 3675
Данные уточняются.