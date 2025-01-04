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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Враг продолжает бросать в бой пехоту с минимальным применением бронетехники, сообщает Деловая столица.

О потерях кафиров утром 4 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 794 760 (+1510) человек
  • танков ‒ 9679 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23)
  • артиллерийских систем ‒ 21578 (+23)
  • РСЗО ‒ 1257 (0)
  • средства ПВО ‒ 1032 (0)
  • самолетов ‒ 369 (0)
  • вертолетов ‒ 331 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21356 (+107)
  • крылатые ракеты ‒ 3006 (+3)
  • корабли/катера ‒ 28 (0)
  • подлодки ‒ 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 32843 (+73)
  • специальная техника ‒ 3675

Данные уточняются.

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