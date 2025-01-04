Блинкен: Китай отговаривал Путина от применения ядерного оружия в Украине

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Россия серьезно рассматривала применение ядерного оружия в Украине, но Китай отговорил ее от этого, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Блинкен в комментарии изданию Financial Times.

Блинкен говорит, что США были "очень обеспокоены" тем, что Путин, похоже, по крайней мере рассматривал ядерный вариант.

"Даже если вероятность выросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного...

... У нас есть основания полагать, что Китай привлек Россию и сказал: "Не делай этого".

Он добавляет, что подобная динамика могла иметь место, когда США сказали Китаю, что Путин планирует запустить ядерное оружие в космос.

Блинкен добавляет, что Путин потерпел стратегическое поражение и что НАТО является большим и более обеспеченным ресурсами, чем когда-либо.

Он также отвергает предположение, что администрация Байдена медлила с предоставлением оружия, говоря, что она должна была принять во внимание ряд факторов, таких как способность Украины эксплуатировать и обслуживать системы.

Напомним:

Разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.