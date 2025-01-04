За сутки 148 боестолкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

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За прошедшие сутки, 3 января 2025 года, зафиксировано 148 боевых столкновений, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию о российском вторжении обнародовали в Генштабе ВСУ.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 230 — из РСЗО.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Хотиевка, Семеновка, Поповка, Александровка, Журавка, Николаевка, Славянск, Зеленое Поле, Гродовка, Мирноград, Котлино, Покровск, Новоандреевка, Новополь, Константинополь, Свободное Поле, Щербаки, Лобковое, Новоданиловка, Степногорск.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеривки, Синьковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боеприкосновений в районах Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверово, Солоне.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак позиций наших войск вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.

На Времивском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На направлении активно работала авиация противника.

В Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также осуществил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 23 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 1 вертолет, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатых ракеты и 73 автомобиля оккупантов.