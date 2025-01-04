В Киевской области возросло количество жертв после атаки РФ 3 января

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Молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время массированной атаки БпЛА 3 января на Киевщину, умерла, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Уточняется, что женщина 2002 года получила ранение в живот.

Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь, но ранение было очень тяжелое.

Еще один пострадавший, мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший - молодой парень, который получил ранение колена.

Что предшествовало:

В Киевской области 3 января в результате вражеской воздушной атаки один человек погиб и пятеро были ранены.