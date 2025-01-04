В Киевской области возросло количество жертв после атаки РФ 3 января
Молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время массированной атаки БпЛА 3 января на Киевщину, умерла, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Уточняется, что женщина 2002 года получила ранение в живот.
Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь, но ранение было очень тяжелое.
Еще один пострадавший, мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину, находится в реанимации.
Под наблюдением врачей еще один пострадавший - молодой парень, который получил ранение колена.
Что предшествовало:
В Киевской области 3 января в результате вражеской воздушной атаки один человек погиб и пятеро были ранены.