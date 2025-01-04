Банковская система Украины: что изменилось за неделю

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Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Кабмин расширил полномочия НБУ по валютному регулированию

Кабинет министров Украины внес изменения в распоряжение по установлению Национальным банком исключений в ходе валютных операций. Изменения внесены в приложение «Перечень товаров и (или) отраслей экономики, для которых Национальный банк имеет право устанавливать исключения и (или) особенности введения меры защиты» в распоряжение Кабмина от 13 февраля 2019 № 76.

Теперь Нацбанк получил право устанавливать исключения и особенности введения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для нужд соглашения о разделе продукции, а также предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины нерезидентам. Это позволит осуществлять надлежащий валютный надзор за операциями.

2. Аккордбанк и ООО «Авентус Украина» запустили новый проект

Вниманию клиентов предлагается новая банковская карта Pluscard, которую эмитирует Аккордбанк, а услуги кредитования предоставляет финансовая компания «Авентус Украина» (работает под брендом «Credit Plus»).

По карте отсутствует льготный период, и уже с первого для использования кредита начисляется ежедневная комиссия 0,5%. Размер кредита – от 1000 до 50 000 грн с реальной процентной ставкой до 484,21% годовых. Т.е. это – обычный кредит, полученный в микрофинансовой организации (МФО), но на карту, эмитированную банком.

Более детально с условиями и тарифами можно ознакомиться на сайте﻿.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка повысили процентные ставки по депозитам, два – наоборот, снизили их.

Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,75 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 16,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14,50 до 15% годовых.

Коминбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13,75 до 14% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 14 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 14,75% годовых.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14,20 до 14,15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,20 до 14,10% годовых,

однако повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 14,25 до 14,50% годовых.

Также Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 0,75 до 0,70% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев с 0,75 до 0,25% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам и банковским продуктам

С 9 января 2025 года Izibank вводит комиссию за покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и других ценных бумаг за счет кредитного лимита в размере 0,75% от суммы операции. Данная комиссия применяется к операциям с использованием карты через терминал (или реквизитов карты для платежей в интернете) с МСС-кодом 6211. При этом комиссия за покупку ОВГЗ через приложение Izibank за счет кредитных средств не изменилась и составляет 4,9%.

С 15 января 2025 года UGB (Укргазбанк) прекращает действие своего тарифного плана «PRO-Запас».Все счета клиентов, которые обслуживаются в этом тарифе, будут переведены на тарифный план «Базовая карта», который почти полностью повторяет «PRO-Запас», но при этом проценты на остаток начисляться не будут.

С 31 января 2025 года вступят в действие новые тарифы по карте «Стартовая» от Альянс Банка. Вводится комиссия за обслуживание неактивного счета клиента, с которым инициирован разрыв договорных отношений, - 1000 грн ежегодно. Плата списывается до 31 января года, следующего за отчетным. Если остаток средств на счету меньше размера комиссии, банк удерживает комиссию в размере остатка. Также при переводе средств на счета в других банках в случае отказа в обслуживании по инициативе банка будет взиматься комиссия 1,5%, минимум 100 грн.

Более детально с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.



С 5 февраля 2025 года ОТП Банк вводит следующие изменения в тарифах по всем своим картам:

- снятие наличных в торговых точках с использованием услуги «Наличные на кассе» становится бесплатным;

- перевыпуск карты на виртуальную также становится бесплатным.

Более детально с новыми тарифами можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.