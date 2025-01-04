Оккупанты атаковаи 43 населенных пункта Сумской области: есть раненые

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Ранены получили 5 гражданских. Также повреждены шесть частных домов, два автомобиля, здание предприятия, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Нацполиции.

За минувшие сутки оккупанты атаковали 43 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 154 удара из разных видов оружия.

В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили пятеро мирных жителей. Повреждены 6 частных домов, два автомобиля, здание предприятия, заправочная емкость и крыша хозяйственного помещения.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.