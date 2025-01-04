Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Оккупанты атаковаи 43 населенных пункта Сумской области: есть раненые

Оккупанты атаковаи 43 населенных пункта Сумской области: есть раненые
Фото: Нацполиции

Ранены получили 5 гражданских. Также повреждены шесть частных домов, два автомобиля, здание предприятия, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Нацполиции.

За минувшие сутки оккупанты атаковали 43 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 154 удара из разных видов оружия.

В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили пятеро мирных жителей. Повреждены 6 частных домов, два автомобиля, здание предприятия, заправочная емкость и крыша хозяйственного помещения.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.

4acd8ba8-75fe27df1f30bb0d4906f7beb0cc45d
27188860-7df7b4cad20a4f6b20e7ab8a9e96e8c

Новости

Популярные темы форума

analytics