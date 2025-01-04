Оккупанты атаковали Антоновку Херсонской области: четверо раненых
В результате дроновых атак россиян 4 января в Антоновке Херсонской области ранены 4 человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Сначала стало известно, что в больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки.
В результате сброса взрывчатки с дрона у него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей.
Впоследствии 65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног.
Также к медикам обратилась 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом голени.
О четвертом раненом нет уточненной информации.