В РФ заявили об атаке на военный аэродром "Балтимор": что известно

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Военный аэродром в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Речь идет об аэродроме "Балтимор", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Astra.

Издание, ссылаясь на экстренные службы Воронежской области, пишет, что аэродром "Балтимор" 2 января атаковали по меньшей мере пять дронов. Все беспилотники якобы были сбиты.

Astra также отмечает, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. В сети сообщали о взрывах в регионе.

Местный губернатор заявил, что в Воронеже и пригороде якобы было ликвидировано не менее пяти беспилотников. По его словам, в Воронеже якобы упали несколько беспилотников на территорию жилых домов.

Предыдущие атаки

Военный аэродром "Балтимор" расположен в российском Воронеже. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34.

Стоит отметить, что "Балтимор" находится примерно в 175 км от Украины.

В конце декабря российские СМИ сообщали о налете дронов на аэродром "Балтимор" в российском Воронеже.