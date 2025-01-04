В РФ заявили об атаке на военный аэродром "Балтимор": что известно
Военный аэродром в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Речь идет об аэродроме "Балтимор", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Astra.
Издание, ссылаясь на экстренные службы Воронежской области, пишет, что аэродром "Балтимор" 2 января атаковали по меньшей мере пять дронов. Все беспилотники якобы были сбиты.
Astra также отмечает, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. В сети сообщали о взрывах в регионе.
Местный губернатор заявил, что в Воронеже и пригороде якобы было ликвидировано не менее пяти беспилотников. По его словам, в Воронеже якобы упали несколько беспилотников на территорию жилых домов.
Предыдущие атаки
Военный аэродром "Балтимор" расположен в российском Воронеже. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34.
Стоит отметить, что "Балтимор" находится примерно в 175 км от Украины.
В конце декабря российские СМИ сообщали о налете дронов на аэродром "Балтимор" в российском Воронеже.