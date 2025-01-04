Беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт: что известно

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В течение ночи на 4 января беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Astra со ссылкой на собеседников.

По данным издания, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга, сообщили источники.

Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.

Губернатор ранее отчитался о 4 сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших и повреждений нет.

Морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

Напомним:

Утром 4 января аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов.