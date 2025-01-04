СМИ: Россия потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста

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С ноября из-за штормов РФ потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста. Их восстановлением никто не занимается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

"Во время осенне-зимних штормов РФ уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста, но их восстановлением не занимается", - говорится в сообщении.

В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж, в то время как 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредств в два ряда.

"8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за прошедшее после этого время Россия не пыталась восстановить заграждения", - добавили аналитики.

Ситуация в районе Крымского моста

Крымский или Керченский мост - незаконная переправа, возведенная российскими оккупантами после захвата украинского полуострова в 2014 году. Мост, имея длину в 19 км, соединяет полуостров с сухопутной частью РФ.

Силы обороны Украины уже несколько раз наносили удары по Керченскому мосту - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Еще в апреле 2024 года The Guardian писало, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Чтобы уберечь конструкцию от вероятного удара, россияне строят заграждения вокруг моста. Также РФ продолжает стягивать на Крымский мост ПВО, даже выставочных образцов.

А в сентябре прошлого года сообщалось, что оккупанты строят на Керченском мосту "загадочное сооружение".