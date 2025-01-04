Из Грузии депортируют иностранцев, принимавших участие в протестах

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Власти Грузии начали процедуры выдворения иностранных граждан, принимавших участие в протестах на проспекте Руставели, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает NGnewsgeorgia.

Департамент миграции выдворил из Грузии 25 иностранных граждан, участвовавших в ноябре-декабре в акциях протеста против политики власти в Тбилиси, 10 уже покинули территорию страны.

В ноябре-декабре 2024 года страну обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти — участники акций против решения грузинских властей о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Решение об их выдворении принималось после разоблачения в административных правонарушениях. Согласно информации МВД, в 2024 году из Грузии в целом депортировали 430 иностранных граждан.