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Оккупанты запускают чат-бот для проведения незаконных выборов, запланированных на 2025 и 2026 годы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Для "эффективности" этого фейкового мероприятия запускают чат-бот, который поможет "избирателям" отдать свой голос за нужного кандидата или пожаловаться.

Состояться незаконные выборы на ВТО должны 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года и преследуют цель создать предпосылки для увеличения количества "депутатов" от этих территорий в госдуме РФ. Таким образом, кремль пытается укрепить свою власть на захваченных территориях Украины, в частности в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Путинский режим надеется на создание придуманного представительства этих областей в российском парламенте.