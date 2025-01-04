Хакеры ГУР атаковали российскую компанию "РегионТрансСервис" - источники

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Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники.

Как отмечают источники, разведка осуществила операцию в День рождения начальника ГУР Кирилла Буданова.

ООО "РегионТрансСервис" - ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии РФ.

Источники сообщают, что 4 января в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бэкапы. Всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

"РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-изготовителе с их регистрацией в железной дороге, выполнение всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. Отмечается, что данная ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно - перевозки военных грузов для ведения военных действий против Украины.

Другие кибератаки ГУР

Напомним, летом 2024 года ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Атака длилась неделю, под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.

Также на днях киберспециалисты Главного управления разведки атаковали сервисы российского нефтяного сектора. Главной целью были ресурсы нефтяной компании "Лукойл". Эта компания активно участвует в обеспечении оккупационных войск РФ.