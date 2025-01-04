Шольц рассказал, что его беспокоит в заявлениях Маска

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он обеспокоен поддержкой Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране, сообщает Европейская правда.

Об этом Шольц сказал в разговоре со Stern.

Шольц сказал, что его не смущают нападки американского миллиардера лично на него и других немецких политиков. А вот поддержка Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" вызывает у него гораздо большее беспокойство.

"Как социал-демократы, мы еще с позапрошлого века привыкли к тому, что есть богатые медиа-предприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику – и не держат свое мнение при себе", – сказал Шольц.

"Меня гораздо больше, чем подобные оскорбления, беспокоит то, что Маск агитирует за такую крайне правую партию, как "АдН", которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", – добавил немецкий канцлер.

Напомним, что в своей соцсети Х (Twitter) Маск назвал Шольца "дураком", а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера – "недемократическим тираном".

"Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия является сильной и стабильной демократией. Маск может говорить, что хочет. В Германии важна воля граждан, а не нестабильные заявления миллиардера из США", – заявил Шольц.

Он также сказал, что не хочет приглашать Маска на встречу в свою канцелярию.

"Я не думаю о том, чтобы завоевывать расположение господина Маска. Я с радостью оставлю это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание кричащими лозунгами. Правило такое: не корми тролля", – добавил Шольц.

Напомним, что кандидат в канцлеры от ультраправой и пророссийской "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель проведет онлайн-разговор с Маском в его соцсети Х (Twitter).

Маск публично утверждает, что "только „АдН" может спасти Германию".

Ранее немецкий канцлер призвал избирателей не позволить "владельцам социальных сетей" решать судьбу досрочных выборов.