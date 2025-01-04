Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность в Черном море и Сирию

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Среди прочего они обсудили безопасность в Черном море, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил Сибига в X (Twitter).

По словам украинского министра, он обсудил с турецким коллегой двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

"Договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства" , - отметил Сибига.

Стоит отметить, что Турция заявляет о своей нейтральной позиции по войне в Украине. Анкара выступает за территориальную целостность Украины, но не разорвала связи с Россией.

Кроме того, глава МИД Турции неоднократно призывал к переговорам и заявлял о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны.

Ситуация в Сирии

Напомним, в конце года сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада. Сам бывший диктатор бежал в Россию.

В Украине после свержения режима Асада заявили о готовности восстановить дипломатические отношения с Сирией. Кроме того, президент Владимир Зеленский на днях отметил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии и будет поставлять зерно сирийцам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в декабре посетил Сирию. В целом Украина одной из первых осуществила визит высокого уровня в Сирию.