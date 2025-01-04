Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за онлайн-казино
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит карточка законопроекта № 9256-д.
Согласно документу, вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должны создать новый уполномоченный орган без коллегиального статуса. Также должны определить министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Кроме того, законопроект включает ограничения азартных игр в Украине, в частности:
- определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
- совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);
- установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.
Также документ запрещает рекламу азартных игр. Исключениями являются реклама на телевидении и радио в ночное время, в медиа для людей старше 21 года, на платформах и в поисковых системах с целевой аудиторией в возрасте от 21 года.
В рекламе запрещают участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использовать тематику, связанную с войной.
Проблема азартных игр в Украине
Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за азартными играми в интернете. Одно из главных решений - запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.
Верховная Рада приняла соответствующий закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за онлайн-казино.
Кабмин также принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Постановление будет действовать, пока закон, который подписал Зеленский, не вступит в силу.