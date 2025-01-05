Линия фронта проходит через центр Торецка - ВСУ
В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных. Со ссылкой на "Суспільне Донбас", исполняющего обязанности командира полка "Цунами", позывного "Мансур", аналитический проект DeepState, сообщает Украинская правда.
По словам "Мансура", враг постоянно проводит штурмовые активно используя FPV-дроны, квадроциклы, мотоциклы и значительное количество артиллерии.
"Ресурсов там много. Особенно все, что касается FPV, ударных дронов. Ими противник наносит большой вред. Также артиллерии имеют много. Враг постоянно осуществляет штурмовые действия, постоянно работает с разных направлений: с севера, с юга, с востока. Использует технику, преимущественно квадроциклы, мотоциклы. Пока бронированной техники еще замечено не было. Бои идут в самом городе, линия фронта проходит где-то по центру города. Можно так сказать, что пополам сейчас разрезана – противником и нами", - сообщил он.
В городе продолжаются стрелковые бои, причем позиции сторон могут находиться в соседних комнатах одного дома.
"Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражение, потому что они практически везде", - информирует DeepState.
Наиболее ожесточенные бои идут в центре города, районе шахты "Центральная", микрорайоне "Забалка" и вблизи Щербиновки.
"Здесь работает мотострелковая бригада, постоянно заменяя батальон за батальоном. Один батальон мы уничтожаем, приходит второй батальон. Уничтожаем его – приходит третий батальон", – отметил "Мансур".
Особое внимание российские оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции.
"Враг использует тактику тотального уничтожения всех жилых и нежилых домов. Он выжигает, уничтожает позицию, и бойцы, которые там держат оборону, вынуждены откатываться к какому-то ближайшему укрытию, чтобы потом возвращаться в подвал держать оборону дальше. Мы стараемся зачищать непосредственно здания, фронтовую зону, непосредственно фланги, которые у нас есть. Личному составу приходится зачищать и на маршрутах выдвижения от одной позиции к другой. Проводить зачистки. Если обнаруживают, уничтожать противника, двигаться дальше, но не на очень большой дистанции", - сказал Мансур.
"Мансур" также говорит, что россияне будут усиливать свои штурмовые действия, потому что город Торецк – является одним из ключевых на пути к городу Константиновка.