Линия фронта проходит через центр Торецка - ВСУ

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В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.﻿﻿ Со ссылкой на "Суспільне Донбас", исполняющего обязанности командира полка "Цунами", позывного "Мансур", аналитический проект DeepState, сообщает Украинская правда.

По словам "Мансура", враг постоянно проводит штурмовые активно используя FPV-дроны, квадроциклы, мотоциклы и значительное количество артиллерии.

"Ресурсов там много. Особенно все, что касается FPV, ударных дронов. Ими противник наносит большой вред. Также артиллерии имеют много. Враг постоянно осуществляет штурмовые действия, постоянно работает с разных направлений: с севера, с юга, с востока. Использует технику, преимущественно квадроциклы, мотоциклы. Пока бронированной техники еще замечено не было. Бои идут в самом городе, линия фронта проходит где-то по центру города. Можно так сказать, что пополам сейчас разрезана – противником и нами" , - сообщил он.

В городе продолжаются стрелковые бои, причем позиции сторон могут находиться в соседних комнатах одного дома.

"Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражение, потому что они практически везде" , - информирует DeepState.

Наиболее ожесточенные бои идут в центре города, районе шахты "Центральная", микрорайоне "Забалка" и вблизи Щербиновки.

"Здесь работает мотострелковая бригада, постоянно заменяя батальон за батальоном. Один батальон мы уничтожаем, приходит второй батальон. Уничтожаем его – приходит третий батальон" , – отметил "Мансур".

Особое внимание российские оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции.

"Враг использует тактику тотального уничтожения всех жилых и нежилых домов. Он выжигает, уничтожает позицию, и бойцы, которые там держат оборону, вынуждены откатываться к какому-то ближайшему укрытию, чтобы потом возвращаться в подвал держать оборону дальше. Мы стараемся зачищать непосредственно здания, фронтовую зону, непосредственно фланги, которые у нас есть. Личному составу приходится зачищать и на маршрутах выдвижения от одной позиции к другой. Проводить зачистки. Если обнаруживают, уничтожать противника, двигаться дальше, но не на очень большой дистанции" , - сказал Мансур.

"Мансур" также говорит, что россияне будут усиливать свои штурмовые действия, потому что город Торецк – является одним из ключевых на пути к городу Константиновка.