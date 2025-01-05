Канцлер Австрии заявил, что уходит в отставку

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Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил о сложении полномочий после неудачных переговоров о формировании коалиции без участия ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ).﻿ Об этом Негаммер заявил в видеообращении, сообщает Европейская правда.

Канцлер Австрии и лидер консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) заявил, что вел коалиционные переговоры "долго и честно", но с социал-демократами (SPÖ) "невозможно договориться по ключевым вопросам".

"Народная партия придерживается своих обещаний: Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с SPÖ и не будем их продолжать" , – подчеркнул он.

Негаммер также анонсировал, что подаст в отставку с поста канцлера и лидера своей Австрийской народной партии "в ближайшие дни, чтобы обеспечить упорядоченный переход".

Напомним, что переговоры велись между консерваторами, социал-демократами и либеральной партией NEOS.

Но последняя на этой неделе заявила о выходе из переговоров, заявив о неконструктивном поведении некоторых представителей социал-демократов. В то же время NEOS не исключила возможность сотрудничества с будущим правительством, поэтому переговоры между ÖVP и SPÖ продолжались.

Нынешняя ситуация увеличивает вероятность досрочных выборов в парламент Австрии. Хотя ультраправая Австрийская партия свободы победила на предыдущих выборах, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.