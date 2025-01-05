Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки
Силы обороны в течение суток ликвидировали еще 1730 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России на войне составляют около 796 490 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 796490 (+1730) человек,
- танков ‒ 9686 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20119 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 21603 (+25) ед,
- РСЗО – 1257 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91),
- крылатые ракеты ‒ 3006 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,
- специальная техника ‒ 3677 (+2)
Данные уточняются.