Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки

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Силы обороны в течение суток ликвидировали еще 1730 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России на войне составляют около 796 490 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:

Генштаб

личного состава – около 796490 (+1730) человек,

танков ‒ 9686 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20119 (+26) ед,

артиллерийских систем – 21603 (+25) ед,

РСЗО – 1257 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91),

крылатые ракеты ‒ 3006 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,

специальная техника ‒ 3677 (+2)

Данные уточняются.