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Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки
Фото: скриншот видео

Силы обороны в течение суток ликвидировали еще 1730 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России на войне составляют около 796 490 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:

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Генштаб
  • личного состава – около 796490 (+1730) человек,
  • танков ‒ 9686 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20119 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 21603 (+25) ед,
  • РСЗО – 1257 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91),
  • крылатые ракеты ‒ 3006 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,
  • специальная техника ‒ 3677 (+2)

Данные уточняются.

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