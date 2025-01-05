NYT узнало детали неформальной встречи премьера Италии Мелони с Трампом

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа. Встреча была неформальной и состоялась в его гольф-клубе во Флориде 4 января.﻿ Со ссылкой на The New York Times, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишет издание, поездка состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони собирается встретить действующего президента США Джо Байдена в Риме с официальным визитом в Италию и Ватикан 9-12 января.

Согласно сообщениям пула, Трамп сказал, что ужинал с Мелони, которую он назвал "фантастической женщиной".

Затем они вместе с некоторыми потенциальными членами будущей администрации Трампа, включая кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента, посмотрели фильм.

Война в Украине - среди вопросов

Как отмечает The New York Times, ранее Мелони и Трамп выражали взаимную благодарность, и ее поездка является одним из первых визитов иностранного лидера в имение новоизбранного президента во Флориде после его избрания.

"Встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативный премьер-министр Италии станет союзником Трампа в Европе" , - считают журналисты.

Значительная часть этой роли, как подчеркивают авторы, включала бы посредничество в напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией.

"Повестка дня встречи в субботу вечером была непонятной, но наблюдатели ожидали, что оба лидера обсудят эти вопросы" , - говорится в статье.

Задержание итальянской журналистки Сесилии Сала

Еще одна возможная тема, по мнению наблюдателей, задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала.

Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу Соединенных Штатов иранца. Он подозревается в поставке компонентов для беспилотников в страну.

Иран регулярно задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, чтобы обменять их на деньги и людей.