В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к утру 5 января

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Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в том числе сбросил 72 КАБа. Кроме этого, совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе﻿. Оперативная информация по состоянию на 08:00 5 января была обнародована Генеральным штабом ВСУ, сообщает Деловая столица.

Агрессор наносил авиаудары в частности в районах населенных пунктов Свеса, Голубовка, Свободная Слобода Сумской области; Семеновка Черниговской области; Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области; Улакли, Алексеевка, Константинополь, Бурлацкое, Разлив, Искра Донецкой области; Темировка Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления противника, двум орудиям, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БПЛА.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Солоного, Новооленовки, Котлы.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Константинопольского.

На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Дачного и Янтарного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забыч и Казацкий.

За прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.