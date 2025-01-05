В ГУР сообщили о ликвидации еще одного начальника штаба оккупантов

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В Запорожской области аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины ликвидировали FPV-дронами начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Вооруженных сил РФ и его водителя. Об этом заявило ГУР МО, сообщает Укринформ.

"29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" Мельникова" , - говорится в сообщении.

Разведчики департамента активных действий ГУР получили оперативную информацию, содержащую детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно захваченной российскими войсками территории Запорожской области.

Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря российских захватчиков.

"Сначала операторы дронов искусно испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Напуганый российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое" , - проинформировали в ГУР.

Оба российских захватчика были уничтожены, подчеркнули разведчики.