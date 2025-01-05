В НАТО разочарованы состоянием ПВО Великобритании – СМИ

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Некоторые члены Североатлантического Альянса считают недостаточным состояние противовоздушной обороны Великобритании, практически не имеющей средств защиты от баллистических ракет. Об этом говорится в публикации The Sunday Times, сообщает Европейская правда.

По словам источников газеты в оборонном секторе Великобритании, ряд стран НАТО недавно выразили разочарование тем, что Великобритания не делает достаточного вклада в системы обороны для защиты Европы от ракетных атак дальнего радиуса действия.

Аудит обороны Британии, который инициировало правительство премьера Кира Стармера, также обнаружил, что страна не имеет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет, пишет издание.

Как пишет The Sunday Times, во время Холодной войны Великобритания готовилась к обороне от ударов ракет с ядерной боеголовкой, поэтому не предоставляла приоритета другим системам ПВО.

"Причина того, что Британия имеет очень слабую противовоздушную оборону, заключается в том, что в течение 30 лет никто не думал, что она нам нужна" , – заявил The Sunday Times высокопоставленный чиновник британского сектора обороны.

По словам источника, Британия может быть атакована с "любого направления", если баллистическая ракета будет выпущена с корабля, подводной лодки или самолета.

"Через 15 лет баллистическая ракета сможет поразить Британию из любой точки мира. Но это очень дорогая проблема, чтобы ее решить" , – добавил собеседник газеты.

По информации The Sunday Times, НАТО в 2025 году в рамках своих рекомендаций государствам-членам увеличить расходы на оборону сделает упор на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования (SBAD).

В то же время в британском оборонном секторе обеспокоены тем, что чрезмерное внимание к ПВО в рамках коллективной обороны НАТО может привести к отвлечению средств от более специфических потребностей Британии, говорится в материале.

Напомним, британское правительство ранее поставило цель сделать страну ведущим членом НАТО в Европе.