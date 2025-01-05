ПВО сбила 61 вражеский беспилотник - Воздушные силы

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Силы обороны в ночь на 5 января уничтожили 61 вражеский БпЛА, 42 беспилотника – локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы, сообщает Укринформ.

«В ночь на 5 января 2025 года (с 19.00 4 января) противник атаковал 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел – РФ. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях» , - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, попаданий не зафиксировано. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В то же время в Харьковской области повреждены несколько частных домов из-за падения пораженного ударного БпЛА. Пострадавшим оказывается помощь, добавили в пресс-службе.