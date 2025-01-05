В Китае распространяется новый вирус, похожий на COVID-19 - СМИ

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Больницы в Китае переполнены людьми на фоне роста числа случаев нового вируса HMPV. Есть опасения что он может стать причиной для новой эпидемии, как COVID-19. Со ссылкой на NDTV, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишет издание, за последние несколько дней в Китае произошел внезапный всплеск респираторных заболеваний, что "напоминает людям о подобном всплеске во время COVID-19".

Средства массовой информации в соседних странах, таких как Индонезия, Индия и Япония, также предостерегли своих граждан быть в курсе ситуации в Китае и принять необходимые меры предосторожности.

Реакция Китая

Однако официальный Пекин, как отмечает NDTV, пока преуменьшает масштабы заболеваемости, выдавая это за "ежегодное явление зимой".

Поскольку международные отчеты предупреждали путешественников пересмотреть свои планы путешествий в Китай, Пекин выпустил заявление для прессы, чтобы устранить все беспокойства.

Так, спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила в пятницу, что "пик респираторных инфекций, как правило, приходится на зимний сезон".

"Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье граждан и иностранцев, приезжающих в страну" , - сказала она, добавив, что "путешествовать по Китаю безопасно".

Отвечая на вопрос о переполненных больницах и сообщениях о всплеске респираторных заболеваний, она сказала, что "болезни, кажется, менее серьезные и распространяются в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом" (имеется в виду коронавирус, - ред).

Что известно о новом вирусе HMPV

Как отмечают журналисты, HMPV вызывает гриппоподобные симптомы и может привести к серьезным респираторным проблемам, особенно среди детей и уязвимых групп.

Это респираторный вирус, который вызывает инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Болезнь была впервые обнаружена в 2001 году, однако вакцины, чтобы предотвратить это, не разработано.

Симптомы HMPV похожи на симптомы гриппа, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и одышка. Однако в тяжелых случаях вирус может привести к таким осложнениям, как бронхит или пневмония.

В зависимости от того, насколько тяжелый случай, инкубационный период обычно длится 3-7 дней, а полное выздоровление может занять еще несколько дней.

Как распространяется вирус?

HMPV является инфекционным заболеванием, что означает, что оно может распространяться по воздуху, а также через прикосновение. Вирус можно распространить во время кашля или чихания.

Он остается активным на поверхности предметов при комнатной температуре, поэтому прикосновение к такому предмету также может привести к заражению.

Похож на COVID-19

Во многом этот вирус похож на COVID-19. Некоторые сходства в том, что оба поражают респираторным путем и приводят к кашлю, лихорадке, заложенности, боли в горле и одышке. Они оба распространяются через дыхательные пути.

Как сообщалось, ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19. Дело в том, что пока не удалось определить происхождение вируса.

Напомним, в июле прошлого года в Украине были зафиксированы три случая нового коронавируса Omicron FLiRT.