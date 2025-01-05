На Покровском и Торецком направлениях россияне разрушили некоторые позиции ВСУ - ОСГВ Хортица
Российские оккупанты уничтожили некоторые позиции украинских защитников на Торецком и Покровском направлениях Донецкой области. Об этом говорится в отчете оперативно-стратегической группировки войск Хортица (ОСГВ Хортица), сообщает Новое время.
Отмечается, что позиции были уничтожены «в результате огневого воздействия» в направлении Щербиновки и в Торецке.
Также сообщается, что на Торецком направлении украинские защитники проводят операции по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтроваться в украинские боевые порядки.
Кроме того, некоторые украинские позиции были разрушены на Покровском направлении. Отмечается, что враг пытается реализовать свое численное преимущество и развить наступление на Покровском направлении. В течение суток россияне атаковали в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Славянки, Даченского, Соленого и Нововасильевки.
«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — отметили в ОСГВ Хортица.
Также оккупанты вели наступление на Краматорском направлении: в Часовом Яру и в направлении Ступочек и Белой Горы. На Лиманском направлении оккупанты штурмовали украинские позиции в районе Надежды, Тернов, Новоегоровки, в Макеевке и в Серебрянском лесу. Успехов у врага нет.
На Кураховском направлении враг проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Янтарного и Дачного.
Как подчеркнули в ОСГВ Хортица, атаки отбиты, но враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.
Также украинские защитники сообщили о ситуации на Времовском направлении. Там оккупанты вели штурмовые и наступательные действия в районе Зеленовки и в направлении Константинополя.
«Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено», — отметили украинские бойцы.
На Харьковском и Купянском направлениях оккупанты также штурмовали оборонительные рубежи украинских войск.
«Для поддержки атакующих действий в районе Загрызово противник применял бронетехнику. При отражении атаки наши воины повредили две ББМ врага», — говорится в отчете ОСГВ Хортица.