На Покровском и Торецком направлениях россияне разрушили некоторые позиции ВСУ - ОСГВ Хортица

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Российские оккупанты уничтожили некоторые позиции украинских защитников на Торецком и Покровском направлениях Донецкой области.﻿ Об этом говорится в отчете оперативно-стратегической группировки войск Хортица (ОСГВ Хортица), сообщает Новое время.

Отмечается, что позиции были уничтожены «в результате огневого воздействия» в направлении Щербиновки и в Торецке.

Также сообщается, что на Торецком направлении украинские защитники проводят операции по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтроваться в украинские боевые порядки.

Кроме того, некоторые украинские позиции были разрушены на Покровском направлении. Отмечается, что враг пытается реализовать свое численное преимущество и развить наступление на Покровском направлении. В течение суток россияне атаковали в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Славянки, Даченского, Соленого и Нововасильевки.

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения» , — отметили в ОСГВ Хортица.

Также оккупанты вели наступление на Краматорском направлении: в Часовом Яру и в направлении Ступочек и Белой Горы. На Лиманском направлении оккупанты штурмовали украинские позиции в районе Надежды, Тернов, Новоегоровки, в Макеевке и в Серебрянском лесу. Успехов у врага нет.

На Кураховском направлении враг проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Янтарного и Дачного.

Как подчеркнули в ОСГВ Хортица, атаки отбиты, но враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Также украинские защитники сообщили о ситуации на Времовском направлении. Там оккупанты вели штурмовые и наступательные действия в районе Зеленовки и в направлении Константинополя.

«Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено» , — отметили украинские бойцы.

На Харьковском и Купянском направлениях оккупанты также штурмовали оборонительные рубежи украинских войск.