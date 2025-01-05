900 человек отказываются от эвакуации — в Купянской ГВА рассказали о ситуации в городе

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Линия фронта находится в двух километрах от Купянска. Российские войска интенсивно обстреливают территорию громады, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.Об этом в эфире заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает Новое время.

По его словам, ситуация в Купянской громаде Харьковской области критическая.

Беседин отметил, что обстрелы со стороны российских войск не прекращаются. По его словам, противник использует минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые наносят удары по логистическим и центральным путям снабжения.

«Это не дает, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению» , — сказал он.

Беседин отметил, что ситуация на левобережной части Купянской громады остается крайне сложной уже более трех месяцев. Там до сих пор остаются 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются покидать свои дома, несмотря на сложные условия.