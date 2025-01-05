Армия РФ продвинулась в Торецке и еще в пяти населенных пунктах - DeepState

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Российские оккупационные войска продвинулись в Торецке, а также в Курахово, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки Донецкой области. Со ссылкой на аналитический портал DeepState, сообщает Новое время.

DeepState

DeepState

DeepState

DeepState

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 января на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки. На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.